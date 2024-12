"Hub in polis", i gruppi di lavoro per i giovani

Spazi di ritrovo animati, attività di sartoria, esperienze ludiche interattive, “garage” per riparare e riciclare oggetti, laboratori di dialogo multiculturale, azioni socio-culturali sul territorio e percorsi artistici all’interno della città. Sono le diverse attività proposte da associazioni giovanili e gruppi informali composti da under 35 che nasceranno all’inizio del nuovo anno nell’ambito del progetto "Hub in polis".

Promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Arci Modena e Polisportiva San Faustino con il sostegno di Fondazione di Modena (attraverso il bando Personae), "Hub in polis" ha l’obiettivo di sostenere il protagonismo e la crescita delle competenze trasversali e professionali dei giovani e di favorire lo sviluppo della comunità locale potenziando la rete delle associazioni giovanili e dei gruppi informali di giovani.

Nell’ambito del progetto, lo scorso maggio è stato creato nei locali della Polisportiva San Faustino (in via Wiligelmo 72) uno spazio, che porta lo stesso nome, pensato per aggregare persone, idee e iniziative diverse coprogettate dai giovani e dirette ai loro coetanei.