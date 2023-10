"I dati evidenziano il fallimento del Pd"

"I dati sulla criminalità sono allarmanti ed evidenziano il fallimento dell’assessore alla Sicurezza Gian Carlo Muzzarelli e delle sue politiche che hanno spalancato le porte all’illegalità". Così Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia, sui dati diffusi dal Sole 24 Ore. "Quindicesimo posto su 106 capoluoghi di Provincia italiani in base all’indice della criminalità – dice Negrini – Continua il declino di Modena che addirittura si piazza 14esima per furti, 19esima per spaccio e, ancora più significativo e allarmante il dato delle violenze sessuali che vede Modena raggiungere il 13esimo posto con 97 casi in un anno".

"Un quadro inquietante – continua Negrini – che certifica definitamente il fallimento targato Partito Democratico ed evidenzia quanto sia necessaria una figura che si occupi di sicurezza a tempo pieno e che agisca con capacità e piena consapevolezza del momento storico e della difficoltà in cui versa Modena. Difficoltà figlia di scelte volte a nascondere il problema sicurezza che attanaglia la città da anni; basti vedere le precedenti classifiche per comprendere quanto sia costante la caduta libera con buona pace della narrazione tanto cara alla sinistra locale volta a raccontare quanto sia colpevole il governo Meloni delle problematiche che preoccupano i modenesi. Una narrazione che si scioglie come neve al sole a seguito di questi risultati terribili".

"In questi mesi Modena è stata ribattezzata capitale delle baby gang, balzando più volte alle cronache nazionali – dice Negrini – Piaga ancora presente in città anche grazie alla mancata ferma condanna del sindaco che solo qualche mese fa dichiarava di non volere che si utilizzasse il termine ‘baby gang’ perché, secondo lui, si trattava di ragazzi frustrati. Da anni sostentiamo che per noi si tratta di criminali e da anni Fratelli d’Italia denuncia la totale insufficienza nel lavoro svolto da chi, quando veniva interpellato sul punto, parlava di ‘percezione’ per poi accorgersi che percezioni non erano, chiaramente, solo dopo il cambio del colore del Governo e grazie ad una piroetta che tanto sa di gioco delle tre carte. I modenesi hanno paura ad uscire di casa, hanno paura ad attraversare i parchi e questo non può diventare la normalità perché il primo dovere di chi amministra è garantire la sicurezza dei cittadini.

Per l’ennesima volta il partito democratico ha fallito il suo approccio che, come sempre, risulta essere ideologico, non realistico e totalmente distante dalla realtà della vita quotidiana affrontata dai modenesi", conclude Negrini.