I ladri rubano 4 computer nell’agenzia appena aperta

Appena trasferiti in centro storico e subito preda dei ladri. E’ accaduto ai titolari dell’agenzia di comunicazione Digital Comunication 27 di via dei Servi a Modena. Sabato notte qualcuno ha forzato con un arnese da scasso, molto probabilmente un piede di porco, il portone di ingresso dell’attività e rubato quattro computer, oltre ad uno zaino. Uno dei tanti furti che purtroppo affliggono residenti e commercianti ma che ‘brucia’ ancora di più se hai appena aperto.

Come Massimo Rinaldi e Federico Menziani che soltanto venti giorni fa hanno traslocato insieme ad altri otto collaboratori da viale Tassoni a via dei Servi, nel cuore della città, all’interno di uno storico palazzo. "Benvenuto in centro"! Ironizza con amarezza Rinaldi mentre ci mostra la porta scassinata in due punti. "Ci ha avvisato una nostra collega che domenica mattina è passata qui davanti passeggiando con il cane – racconta – ha visto la porta stranamente aperta, è entrata e si è accorta del furto". Un’azione veloce quella dei ladri che hanno arraffato quattro ‘Mac’ e uno zaino dal tavolo di lavoro nell’open space dell’azienda. Un bottino che grosso modo può valere circa 8000 euro; non si tratta dunque di un danno economico enorme ma a far male è la sensazione di insicurezza proprio in un momento di svolta dell’azienda.

"Per fortuna si sono limitati a questa stanza – prosegue Rinaldi – e non hanno messo a soqquadro nulla; probabilmente avevano fretta e hanno preso quello che riuscivano a portare a mano ; tra l’altro – prosegue il titolare dell’agenzia - noi non abbiamo cassa in sede e i ladri non hanno rovistato nelle altre stanze". Nessuna telecamera interna all’azienda che possa avere ripreso l’azione e nessun sistema di allarme. Per entrambi i dispositivi i titolari si stavano organizzando proprio in questi giorni; è probabile che i ladri abbiano potuto contare anche su questo. "Abbiamo appena chiesto il preventivo per l’antifurto – precisa Massimo Rinaldi – avrebbero dovuto installarlo questa settimana ma siamo arrivati tardi".

Ora del furto si stanno occupando i carabinieri ai quali i due imprenditori hanno sporto denuncia. "E’ un peccato, ci siamo un po’ allargati, abbiamo trovato una collocazione ideale, in un ambiente appena ristrutturato, ma questo è stato il benvenuto – conclude Rinaldi – capisco i problemi delle forze dell’orine che non possono essere ovunque; certamente non vedo molti controlli in questa zona, in centro di sera non vediamo una presenza significativa di forze dell’ordine".

Emanuela Zanasi