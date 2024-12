I ’Lato B’ in concerto al Palaround . Domani ’Felice camminata’

Proseguono a San Felice sul Panaro gli appuntamenti per le festività. Oggi ’Mi stai a cuore’ concerto dei Lato B, Palaround ore 20.30. Ingresso a pagamento e proventi destinati alla Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese. Domani invece, con ritrovo in piazza della Rocca alle 9.30, ’Felice camminata’ aspettando il nuovo anno, gratuita e non competitiva. Al termine ristoro con bevande calde. Ancora domani, 29 dicembre, aspettando il nuovo anno: ’Felice aperitivo’. Sabato 4 gennaio bancarella della Befana, tutto il giorno in piazza Largo Posta. Domenica 5 gennaio, bancarella della Befana, piazza Largo Posta, dal mattino alle 12. Poi al Palaround dalle 15, grande tombola dei bambini terza edizione.