I Mercoledì d’Estate per accendere il centro

Avevano promesso "eventi speciali tutto l’anno e per tutte le età", e stanno mantenendo la promessa. I soci di Carpi Lab, l’associazione di promozione dei commercianti e pubblici esercenti, avente come obiettivo quello di rendere il centro storico, e anche le altre zone della città, più vive e attrattive, sia per i cittadini che per i turisti, sono pienamente all’opera. Dopo la prima edizione del ‘maggio carpigiano’ con il successo di ‘PlayTime’, tornano ‘I Mercoledì d’estate’, appuntamento ormai consolidato per ‘illuminare’ a festa le serate del centro storico di Carpi. Grazie all’organizzazione di Carpi Lab, dal 18 giugno al 23 luglio i negozi del cuore cittadino resteranno aperti fino alle 23, proponendo attività e intrattenimento di ogni tipo.

"Sono cinque gli eventi che abbiamo preparato – afferma il direttivo dell’associazione – affinchè ogni mercoledì abbia una sua tematica distintiva". Si parte il 18 giugno con ‘Note Bianche’: "Abbiamo chiesto ai negozianti nostri associati di allestire le vetrine a tema, rigorosamente in bianco. Inoltre, ci saranno stand di merce e prodotto fuori dai negozi, con tanto di sedie, tavolini e musica dal vivo". Il 25 giugno, in occasione del raduno vespistico che si terrà in quel weekend, i commercianti consegneranno un buono sconto ai vespisti che raggiungeranno la Corte dei Pio e in cambio riceveranno accessori forniti dal Vespa Club per arricchire e allestire i propri negozi. Il 2 luglio largo a ‘Vetrine viventi’, grazie alla collaborazione con l’agenzia Mariposa: chi si riverserà in centro potrà imbattersi in manichini in carne e ossa in vetrina o in modelli e modelle che sfilano davanti ai negozi. Il 9 luglio arriva la ‘Cocomerata’, che garantirà un fresco assaggio di anguria in vari punti del centro, mentre il 16 luglio, nel parco dietro al Teatro Comunale, appuntamento con ‘La cena in giardino’, ossia una vera e propria cena da gustare immersi verde dei giardinetti con il sottofondo di musica, e i cui proventi verranno poi reinvestiti da Carpi Lab per finanziare le iniziative in centro storico. La stessa serata è previsto un torneo di scacchi insieme all’associazione Club Scacchi 64 di Modena. Infine, a chiudere la rassegna de ‘I Mercoledì d’estate’ saranno di nuovo le ‘Note Bianche’, il 23 luglio, quando il bianco tornerà a colorare le vetrine del centro- "Siamo soddisfatti di questo programma e speriamo di trovare il riscontro dei cittadini. Il nostro obiettivo è che i soci siano parte attiva di questi eventi e come associazione li stiamo aiutando con le varie pratiche burocratiche (permessi per la musica, pagamento dell’occupazione del suolo pubblico, arredi urbani), nell’ottica di un centro sempre più elegante e curato, nonché piacevole e accogliente".

Maria Silvia Cabri