I poemetti del Bardo . E un fioraio per Poli

"Venere e Adone" e "Lo stupro di Lucrezia" sono i due poemetti narrativi di William Shakespeare a cui Valter Malosti (nella foto), direttore di Ert, darà voce e ‘anima’ venerdì 29 e sabato 30 allo Storchi, mentre il cartellone del teatro Fabbri di Vignola si aprirà domani con Silvio Orlando e "Ciarlatani", una riflessione sui successi e sui fallimenti. Tanti protagonisti al Michelangelo: domani "Novecento" (dal testo di Alessandro Baricco) con Stefano Messina, giovedì 28 il teatro politico di Alessandro Di Battista con "Scomode verità", venerdì 29 Pino Strabioli in "Sempre fiori mai un fioraio!", omaggio a Paolo Poli e sabato 30 la comicità di Pino e gli Anticorpi in "Per essere sicuro".