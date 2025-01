I primi nati dell’anno. Fiocco rosa a Sassuolo per la piccola Tassnim. La città accoglie Edoardo

di Giorgia De CupertinisEra da poco passata la mezzanotte quando gli occhi di Tassnim si sono aperti per la prima volta sul mondo. Così si chiama la prima nata dell’anno nella nostra provincia, venuta alla luce alle 00.33 all’ospedale di Sassuolo, regalando un capodanno indimenticabile ai suoi genitori, Khalid e Bouchra, cittadini marocchini residenti a Modena, che proprio nel primo giorno dell’anno hanno così potuto abbracciare la loro secondogenita.

Al Policlinico di Modena invece, alle 3.12, è arrivato Edoardo, secondo nato in provincia e primo fiocco blu sul territorio nel 2025: pesa 3210 grammi ed è il primo figlio di Laura ed Enrico, residenti a Modena. "Questa che stiamo vivendo è la gioia più grande del mondo: il termine sarebbe stato un po’ più avanti, ma si vede che Edoardo voleva già comparire sui giornali – scherza la mamma cullando in braccio il suo piccolo – in questo reparto siamo stati seguiti alla perfezione e tutti, nei nostri confronti, sono stati premurosi e attenti. Dal primo all’ultimo momento".

Sempre al Policlinico, alle 5.21 è nato il terzo bambino del 2025: si chiama Jad, pesa 3760 grammi ed è figlio di Khaoula e Mehdi, cittadini marocchini residenti a Concordia. All’Ospedale di Carpi, infine, è nato il quarto alle 7.40: si tratta di un fiocco azzurro, Younes N’Hari.

Sempre al Policlinico di Modena, però, un altro fiocco blu ha chiuso l’anno: si tratta di Tommaso, pesa 2775 grammi ed è secondo figlio di Lara e Luca, residenti a Modena. Sempre al Policlinico alle 15,03 è nato Junior, pesa 3170 grammi ed è figlio di Priscilla e Isaac, cittadini ghanesi residenti a Modena. A Sassuolo, alle 14 è nata Nicole, pesa 3240 grammi ed è la prima figlia di Noemi e Giuseppe, residenti a Sassuolo. "Un capodanno indimenticabile – raccontano Lara e Luca, genitori del piccolo Tommaso – non potevamo ricevere regalo migliore".

Come ricordato da Antonio La Marca, direttore Ostetricia e Ginecologia, nel 2024 il numero dei parti al policlinico è stato di 2875 per un totale di 2920 nati: 86 parti in più e 89 nati in più rispetto all’anno precedente.

Ma non solo. Il Policlinico di Modena si conferma come il secondo punto nascita della Regione Emilia – Romagna dopo l’Ospedale Maggiore di Bologna. Nel 2024 la percentuale delle gravidanze gemellari è stata del 1.86 % in linea con il dato regione. La percentuale dei tagli cesarei è stata del 22.9 % (in calo rispetto al 2023 in cui era 23.3%) ed è in media con i dati dell’Emilia - Romagna (mentre il tasso nazionale è del 31%).