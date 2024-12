I Trattori del Sorriso. E l’ospedale è in festa

Un modo speciale e decisamente originale per augurare Buon Natale ai pazienti ricoverati al Ramazzini che ieri pomeriggio è stato ‘invaso’ da tanti trattori. Sono ‘I trattori del sorriso’, l’evento ideato e realizzato grazie all’impegno di Angelica Aldrovandi, con il supporto di un gruppo di amici, tutti volontari, accomunati dal desiderio di portare un po’ di gioia a chi in questo periodo dell’anno ne ha più bisogno. Un momento speciale, reso possibile anche grazie ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle elementari, che hanno creato disegni augurali e donato i loro pupazzi per regalarli ai pazienti dei vari reparti. A rendere l’atmosfera ancora più magica è stata la presenza tra le corsie di volontari travestiti da Babbo Natale, elfi, Mamme Natale e Santa Lucia. I trattori, splendidamente addobbati a tema natalizio, hanno fatto da scenografia a una giornata che ha riempito di sorrisi i volti di tutti: dai bambini agli adulti, fino al personale ospedaliero.

Come spiegano gli organizzatori, "è stata una dimostrazione concreta di come, con un gesto semplice ma autentico, si possa trasmettere speranza e vicinanza a chi sta affrontando un momento difficile". I promotori dell’evento si augurano che ‘I Trattori del Sorriso’, alla sua ‘prima edizione’, possa diventare "una tradizione annuale, per continuare a donare calore e allegria al territorio. Un grande grazie va a tutti coloro che hanno collaborato, rendendo possibile questa iniziativa che ha messo al centro i valori della solidarietà e della comunità, e al personale sanitario, che ogni giorno lavora con dedizione e impegno per prendersi cura dei pazienti. Questo evento è stato anche un’occasione per augurare loro un sincero Buon Natale, nella speranza che possano trovare un momento di serenità durante le festività".

m. s. c.