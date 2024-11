Il 16 aprile ’Notte Morricone’. L’omaggio di Morau al compositore

Come recita il suo titolo, ’Notte Morricone’ (il 16 aprile al Comunale) è un omaggio che il coreografo valenciano Marcos Morau (con Aterballetto) ha dedicato al grande compositore, autore di colonne sonore che sono nella mente e nel cuore di tutti. "Questo spettacolo è un devoto tributo alla bellezza che ha dato al mondo – ha spiegato Morau –. Morricone potrebbe essere mio padre, o mio nonno, sono un diretto erede del suo lascito, dei film che (fossero capolavori, buoni, mediocri o cattivi) gli devono un debito impagabile". La ’Notte Morricone’ si svolge appunto con una notte nella vita di un creatore che prende appunti e visualizza melodie per film che non esistono ancora. "La notte sarà piena di visitatori, alcuni musicisti, che risponderanno alla sua chiamata creativa per registrare le sue fuggevoli idee in uno studio di registrazione improvvisato – aggiunge Morau –. E lì, tra i fogli e le note musicali, apparirà il ragazzo, quello che voleva essere un medico, quello che sapeva di non suonare mai la tromba come Chet Baker ma il destino aveva riservato per lui un posto migliore, fatto apposta per lui, il posto che lo avrebbe reso un’icona per l’eternità. E la notte continuerà ad avanzare, fino a trasformare la sua casa in un cinema".

Stefano Marchetti