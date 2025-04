"Il calcio insegna a fare squadra. Famiglia e amici mi sostengono"

La scuola secondaria di San Felice e Camposanto ha intervistato il calciatore Ettore Gliozzi.

Com’è stato il suo percorso per arrivare a giocare con il Modena? "Il mio percorso è stato molto lungo. Ho iniziato a giocare in Calabria in una scuola calcio, poi sono stato ingaggiato dalla Reggina. A 14 anni, però, ho dovuto lasciare temporaneamente il calcio. Ero troppo magro e non crescevo di statura. In quel periodo avevo pensato di lasciare questo sport. Fortunatamente, nei sei mesi successivi sono cresciuto 13 cm di altezza, le mie prestazioni sono migliorate e così il Sassuolo mi ha convocato. Col Sassuolo ho esordito in serie A, nella partita Sassuolo-Torino, quella che ricordo con tanta emozione. Dopo aver giocato in molte altre squadre, sono arrivato qui a Modena".

Com’è nata la sua passione per il calcio? "La passione per il calcio mi è stata trasmessa da mio padre che era un grande tifoso e appassionato di questo sport. Io sono molto affezionato alla mia famiglia che mi ha supportato sempre, soprattutto nei momenti difficili. Il mio idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo. Mi ricordo che sin da piccolo guardavo sempre le videocassette dei suoi goal".

Che scuola ha frequentato alle superiori? E all’università? "Ho frequentato l’istituto tecnico; quando dovevo scegliere tra continuare gli studi e giocare a calcio, ho scelto il calcio! Oggi, però, mi piacerebbe ricominciare a studiare".

Come si prepara psicologicamente prima di una partita? "Prima della partita ascolto la musica".

Cosa le ha insegnato il calcio? "Il calcio mi ha insegnato che bisogna sempre credere in se stessi, nonostante ci siano persone che vogliano buttarti giù e siano invidiose dei tuoi successi".

Quante volte a settimana si allena? "Io mi alleno tutti i giorni tranne uno, il giorno dopo la partita".

Si è mai fatto talmente male da doversi allontanare dalla squadra per un lungo periodo? "Sì, ho subìto un intervento al ginocchio causato da un infortunio, per questo motivo sono rimasto a casa per circa 2 mesi".

Che caratteristiche deve avere un calciatore? "Un calciatore deve tenersi in forma, deve fare attività fisica, mangiare molta frutta e verdura. Deve essere preparato a stare lontano da casa e a fare molte rinunce".

Perché ha scelto di giocare proprio a Modena? "Mi è sempre piaciuta la città di Modena e anche la sua tifoseria".

Cosa la spinge a continuare/frequentare questo sport? "Sicuramente gli amici, la famiglia e mia figlia mi continuano a sostenere ogni giorno per continuare ad intraprendere questa carriera favolosa e improntata sul gioco di squadra. Il role playing è fondamentale sia in campo sia ’lontano dalle telecamere’; ci tengo molto al rapporto con i compagni di squadra e con il mio allenatore, che è un grande punto di riferimento. Ci spinge a dare sempre del nostro meglio, sia nelle vittorie che nelle sconfitte".

Ic San Felice e Camposanto