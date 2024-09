Il Carpi sogna una notte magica. Il debutto in C è con il Rimini

Milleduecentodiciotto giorni dopo il "Cabassi" si riaccende per la Serie C. E’ la notte di Carpi-Rimini, che stasera alle 20,45 riporterà nello stadio di via Marx una gara professionistica, 3 anni e 4 mesi dopo Carpi-Padova del 25 aprile 2021, giorno della salvezza matematica della squadra di Pochesci, poi svanita col fallimento qualche settimana dopo. Una sfida speciale anche per mister Cristian Serpini, al debutto fra i "pro" come molti suoi giocatori. "E’ stata una settimana positiva – le sue parole – con la crescita di tanti singoli. E’ bellissimo ripartire da dove abbiamo finito col Certaldo, spero che il pubblico sia ancora il nostro valore aggiunto, poi toccherà a noi sul campo. Il manto erboso? Hanno fato un ottimo lavoro, troviamo un campo in ottime condizioni". Il tecnico chiede alla squadra un impatto diverso rispetto e Feralpi e Clodiense. "Dobbiamo partire bene - spiega - l’approccio deve essere di spessore, partire forti senza preoccuparsi delle energie, abbiamo 5 cambi eccellenti. Anche chi è in panchina non deve avere il "musetto" ma pensare a dare il massimo quando entrerà. Ho la presunzione di dire che i risultati dipendono da noi, in D quando facevi così così a volte vincevi lo stesso, ora non può bastare. Il Rimini? Non ha subito un tiro in due gare, è una squadra super solida e aggressiva, concede poco ed è fisica, ha 3 davanti molto forti, se le lasci qualcosa ti puniscono". In attesa dei gol delle punte,dietro giocherà Forapani. "Fin qui sono mancati gli attaccanti - prosegue - per me è il reparto più forte, ma ad oggi non è stato così, sono certo che siano dei buoni giocatori, ad oggi non l’hanno dimostrato. Forapani terzino? Fin qui non ha fatto bene ma può fare molto meglio e andiamo avanti con lui. Fra i pali gioca Sorzi".

Prevendita. Oggi botteghini aperti dalle 16 alle 21,30, poi vendita anche online. Si va verso i 2500-3000 spettatori con oltre 300 da Rimini.

Dal campo. Out solo Puletto, dietro gioca Forapani terzino, in mediana Figoli, in attacco Sereni favorito su Saporetti. Nei romagnoli out Cernigoi (sul mercato), Chiarella e Bellodi infortunati.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Forapani; Contiliano, Mandelli, Figoli; Sereni; Stanzani, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Verza, Cecotti, Calanca, Rossini, Zoboletti, Amayah, Nardi, Cortesi, Saporetti, Sall. All. Serpini.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Longobardi, Gorelli, De Vitis, Falbo; Megelaitis, Langella, Garetto; Malagrida, Parigi, Cioffi. A disp. Vitali, Sammarini, Lepri, Cinquegrano, Semeraro, Fiorini, Dobrev, Ubaldi, Accursi All. Buscè. Arbitro: Restaldo di Ivrea

Davide Setti