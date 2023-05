Il ’cartello della discordia’ torna con i nuovi orari "Rocca dei Contrari è solo il nome del percorso"

Si aggiunge una nuova (e molto probabilmente definitiva) puntata su quello che è ormai diventato il "cartello della discordia", ovvero quello che fino a pochi giorni fa compariva all’ingresso della Rocca di Vignola e riportava la dicitura "Rocca dei Contrari". A chiarire una volta per tutte cosa succederà è la presidente della Fondazione di Vignola, Carmen Vandelli, rieletta tra l’altro presidente all’unanimità proprio nei giorni scorsi. "Il cartello in questione – spiega Vandelli – tornerà presto al suo posto (se sarà rispettato il cronoprogramma da giovedì prossimo, ndr), con l’indicazione degli orari estivi di visita. Mi dispiace che, nonostante tutte le spiegazioni che sono state date, qualcuno non abbia ancora capito come procederemo. In ogni caso, una volta per tutte: l’indicazione Rocca dei Contrari rimarrà, e sotto ad essa sarà indicato che si tratta di un ’percorso di visita’. Poi, appunto, seguiranno le informazioni sull’orario estivo". Vandelli ha inoltre sottolineato che il sito internet di riferimento per le prenotazioni delle visite alla Rocca è www.roccadivignola.it. Successivamente, sarà chiarito dalla Fondazione anche il futuro del sito internet roccadeicontrari.it. La rieletta presidente Vandelli, peraltro, vuole smorzare anche le polemiche che si sono riaccese in questi giorni, a cominciare dall’ex direttore del centro studi della Fondazione, Achille Lodovisi, che invitava la Fondazione a fare chiarezza. "Rispetto tutte le opinioni – ha detto – ma ho un ruolo istituzionale e devo guardare alle tante iniziative che dobbiamo portare avanti con il nuovo mandato che ho ricevuto". E, a proposito della sua rielezione, chiude: "Ringrazio tutto il consiglio che mi ha dato fiducia. Il mandato 2019 – 2023 è stato molto difficile, caratterizzato da problemi difficilmente immaginabili. Ora, posso garantire fin d’ora che darò il massimo per il mio nuovo mandato, anche perché abbiamo tante cose importanti da realizzare per il nostro territorio, in collaborazione con gli enti locali".

m.ped.