Il centro si trasforma in un set cinematografico

Parte del centro cittadino di Sassuolo si trasforma in un set cinematografico. Accadrà tra martedi e giovedi, quando alcune strade e alcune piazze sassolesi faranno da quinta alle riprese di ‘ICp’, la nuova serie Neflix ambientata proprio dalle nostre parti, con Modena come ‘epicentro’ ma esterni previsti anche altrove, appunto a Sassuolo e a Rubiera. Nel reggiano la troupe sarà al lavoro domani, mentre tra martedi e giovedì sarà, appunto, a Sassuolo. Prodotta da Cattleya, che aveva aperto i casting per reclutare le comparse ad ottobre, diretta da Roan Johnson, regista anglo italiano ben conosciuto per il successo di alcuni suoi lavori – ‘I delitti del Barlume’, e da ultimo le due stagioni di ‘Monterossi’ in onda su Prime Video – la serie racconta la vicenda familiare, umana e professionale di un imprenditore cui darà volto Luca Zingaretti, uno dei volti più noti del cinema e della fiction italiani, protagonista tra l’altro di quel ‘Montalbano’ che ha macinato ogni possibile record di ascolto. Le riprese, che cominciano proprio domani a Rubiera e proseguiranno fino a giovedi a Sassuolo, poi si sposteranno prima a Modena, poi a Bologna e in provincia di Bologna, proseguendo fino al prossimo marzo. Tornando alle location sassolesi, la troupe si muoverà, martedi, tra piazzale Teggia, via Cavedoni e via XXIII aprile, mercoledi in via Clelia, giovedi sul tratto di via Mazzini compreso tra via Farosi e piazza Garibaldi. Aktre ‘quinte’ naturali alle riprese saranno anche piazzale Avanzini e via Rocca, da martedi e giovedi. Su tutte le strade teatro del set saranno in vigore, come da ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Locale, limitazioni al transito e alla sosta: in via Cavedoni e piazzale Teggia già dalle 17 di domani pomeriggio.

Stefano Fogliani