Il centrodestra riunito a tavola: "Questo territorio merita una svolta"

CARPI

Oltre 150 persone erano presenti martedì al ristorante Sporting da Michele, per la cena del centrodestra carpigiano. Tra i partecipanti, il sindaco di Poggio Rusco Fabio Zacchi e il candidato sindaco del centrodestra di Modena, Luca Negrini, oltre ai segretari e responsabili dei partiti di coalizione: Federica Carletti di Fratelli d’Italia, Giulio Bonzanini della Lega, Massimo Barbi di Forza Italia e Giacomo Albicini di Noi Moderati (foto). A chiudere la serata è stata Annalisa Arletti, candidato sindaco a Carpi per il centrodestra: "Carpi deve tornare ad avere un ruolo centrale nel territorio in cui si inserisce e che non è solamente l’Unione Terre d’Argine. L’asse con il capoluogo è assolutamente strategico, la mentalità provinciale della sinistra che ha amministrato Carpi negli ultimi anni non ha fatto che isolare la città. Incontrare persone provenienti da tutto il tessuto sociale di Carpi – ha proseguito – e avere l’opportunità di dialogare con loro è il miglior modo per prepararsi all’inizio della campagna elettorale. Siamo pronti a scrivere insieme una nuova pagina della storia di questa città, unendo le forze di tutti coloro che credono in un futuro migliore". Nel corso della serata, il sindaco di Poggio Rusco ha sostenuto il centro destra carpigiano nella battaglia su Aimag: "È fondamentale che Aimag resti pubblica: la sua privatizzazione potrebbe avere conseguenze disastrose". Positiva anche l’intesa sull’asse Carpi-Modena tra Arletti e Negrini: "Proprio come a Modena, anche qui c’è bisogno di una svolta e, insieme, lavoreremo per portare il vero cambiamento di cui queste città hanno bisogno".

m.s.c.