Symbol Amatori a Correggio per sognare ancora

Un passo alla volta, una partita alla volta, la Symbol Amatori torna in pista domani per provare a sognare ancora, una promozione che solo qualche settimana fa sembrava impossibile: la grande rimonta, legata all’arrivo sulla panchina gialloblù di Matteo Farina, e qualche scivolone delle altre ha riaperto i giochi, che però si potrebbero chiudere immediatamente se la squadra modenese dovesse rallentare. Il turno di domani a Correggio, contro una BDL rifondata e con qualche assenza importante, è di quelli "da bollino rosso", visto che la pista reggiana è di quelle indigeste, dove i gialloblù non vincono da più di due anni, unico successo nei sette precedenti esistenti: la Symbol però non può mollare adesso, e se vuole arrivare nel miglior modo possibile alla sfida decisiva di sabato prossimo con Thiene in casa, dovrà regolare i rossoblù. In serie B si gioca l’ultima giornata della stagione regolare, con la Pico Mirandola in testa a pari punti con la seconda squadra di Correggio, ma avanti di cinque reti nella decisiva differenza reti: Mirandola gioca in casa oggi contro lo scorbutico Cremona, ma deve vincere, con più reti possibile, sperando che la seconda quadra dell’Amatori Modena domani fermi il Correggio in casa, o perda limitando i danni. Ferme le squadre della Scomed Bomporto nell’hockey inline, con le ragazze spettatrici delle ultime gare, nella speranza di conservare il secondo posto in classifica.

