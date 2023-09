Il Diabolik Club di Maranello celebra i 60 anni di Eva Kant

Evento speciale domenica prossima al ristorante "Da Anna" a Gorzano. E’ infatti in programma il 36° PranzoAssemblea del Diabolik Club di Sassuolo, che raggruppa diversi appassionati del celebre fumetto. "Il Diabolik Club, giunto al 27° anno di vita – spiega uno dei fondatori Roberto Roli - è un’associazione senza scopo di lucro che riunisce gli appassionati della celebre serie a fumetti. Ha sede a Sassuolo e produce una rivista quadrimestrale dedicata al nero criminale: "La Gazzetta di Clerville", oltre ad albi con brevi storie a fumetti e volumi di saggistica incentrati sul personaggio. Dopo un periodo di stop dovuto al Covid-19 e ad altri problemi, quest’anno gli appassionati del fumetto si troveranno nuovamente riuniti a festeggiare in grandi tavolate, come da tradizione del Diabolik Club. Quest’anno, l’incontro sarà dedicato ai 60 anni di Eva Kant.

m.ped.