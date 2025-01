Il docufilm di Fasulo fa tappa in Parlamento

Il docufilm ‘Un’altra idea di stare’ del regista modenese Fabio Fasulo (nella foto) fa tappa oggi in Parlamento per una proiezione speciale. L’opera sarà presentata nella prestigiosa Sala Matteotti a Montecitorio grazie alla collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori. Il progetto, già proiettato a Venezia e nella sede della Regione Calabria, ha l’obiettivo di fornire una nuova visione dei borghi. Realizzato dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia, il docufilm racconta storie di persone, luoghi e comunità che interpretano un nuovo modo di valorizzare i borghi italiani, e affronta tematiche molto attuali che ruotano attorno a parole chiave quali comunità, casa, famiglia ma anche tempo, quel tempo difficile di conciliazione casa lavoro, quel tempo sempre più frenetico che ha portato molti a cambiare prospettiva e a cercare nuovi modi di stare e di creare comunità. Un viaggio emozionante realizzato in Calabria, ma che rappresenta le tante realtà dei piccoli comuni che rendono unico il nostro Paese, esplorando modelli sostenibili per il futuro delle aree interne e delle zone fragili. Un racconto differente che rifugge l’immagine retorica dei Borghi e intende richiamare l’attenzione sulle comunità locali e sull’abitare questi luoghi. "Pensiamo che sia fondamentale fornire a chi quotidianamente decide in quale direzione deve andare lo sviluppo dell’Italia e dei suoi territori, una testimonianza reale e non musealizzata dei nostri Borghi – spiega Rosanna Mazzia, presidente Nazionale Associazione Borghi Autentici d’Italia -. Queste piccole realtà non sono né una dimensione romantica e ideale ma neppure residuale o povera di energie, ma costituiscono semplicemente, ‘un’altra idea di stare’".