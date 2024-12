Il dolore di una famiglia: "Manoel era la nostra gioia"

"Capita, nella vita, di svegliarsi un giorno senza volerlo fare. Di venire a conoscenza di eventi che non dovremmo mai sapere, di notizie che non dovremmo mai sentire, e di realtà che mai avremmo voluto vivere. Oggi è uno di quei giorni in cui avrei preferito non essermi svegliato, per non dover affrontare questa verità". Sono parole colme di dolore, di uno strazio che nessuno mai dovrebbe provare quelle che Alessandro de Oliveira Bastos affida a Facebook nel ricordo del fratello Manoel.

Parliamo dello studente di 17 anni tragicamente deceduto in un incidente avvenuto venerdì notte a Spilamberto, all’altezza della frazione di Ergastolo, in via Montanara. Lo schianto si è verificato intorno alle 23.30. Il 17enne viaggiava a bordo di una Tesla insieme ai genitori; la mamma di 60 anni e il papà di 65. La mamma, ieri, era ancora ricoverata in prognosi riservata ma pare che le sue condizioni stiano via via migliorando.

Manoel era uno studente brillante, riservato ma per tutti dolcissimo. "Avevi solo 17 anni, ma in te c’era tutta la vita – scrive ancora il fratello. Eri l’immagine dell’amore, la gioia di tutti noi, l’espressione di un futuro che sembrava luminoso. Sei stato con noi per troppo poco, e il vuoto che lasci è enorme, incolmabile, difficile da sopportare. Spero che ci sia un luogo dove puoi sentire le nostre parole e il nostro amore, un posto dove ci guardi ancora con quel sorriso, un luogo dove, un giorno, ci ritroveremo da fratelli, per ricordare insieme i bei momenti vissuti. Addio, Manoel. Non avremmo mai voluto avere la forza di affrontare un momento così. Ci mancherai, più di quanto le parole possano dire".

Manoel lascia due fratelli, Alessandro appunto ed Enrico oggi stretti ai genitori nel dolore più grande. Ancora non sono stati fissati i funerali del 17enne, che frequentava la classe 4D dell’indirizzo tecnico informatico del Levi di Vignola. "Il Dirigente Scolastico e l’intero corpo docente del Levi sono vicini con affetto alla famiglia De Oliveira nel caro ricordo di Manoel, studente della Persona di grande talento – scrive il dirigente Vaccari. E’ stato una presenza luminosa nella nostra scuola, un ragazzo pieno di energia, entusiasmo e determinazione. Non ti dimenticheremo. Il nostro più sentito cordoglio alla famiglia".

Valentina Reggiani