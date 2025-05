Il Maggio Fioranese entra nel vivo. In piazza Menotti il liscio di Casadei

Weekend particolarmente intenso per Fiorano, dove sono in programma gli appuntamenti del ‘Maggio Fioranese’. Oggi e domani, in via Vittorio Veneto, le bancarelle del mercatino ‘Sulle note del gusto’ con artigianato, creatività, Food&Wine cui si aggiungono, domani, quelle dell ‘Vinyl Market’ con espositori di vinili, cd e musicassette, accompagnati da Dj set by Fattoapposta collective & friends. In piazza piazza Martiri partigiani fioranesi, invece, gnocco e tigelle. Stasera alle 21 sul palco di piazza Menotti arriva il liscio con il concerto di Mirko Casadei e la sua POPular folk orchestra, mentre domani sera, sempre in piazza Menotti, Dancing Time di GS Libertas Fiorano presenta lo spettacolo ‘Dancing in Fiorano’. Altri appuntamenti in programma presso il giardino di Villa Cuoghi (stasera alle 21) dove ci sono i balli di ‘Quartiere Latino’ e domani alle 17, al centro culturale di via Vittorio Veneto, i protagonisti sono il Maestro Gen Llukaci e il suo violino.