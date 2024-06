Il Modena e gli esterni. Lo Spezia su Oukhadda

Anche se per l’apertura del mercato occorrerà pazientare ancora una settimana (ed è probabile che nel giro di pochi giorni il Modena ufficializzerà subito almeno un paio di giocatori), qualche idea sulla prossima squadra targata Bisoli inizia ad emergere. La difesa, alla luce dell’arrivo probabile dell’esterno primavera del Cagliari Riyad Idrissi, salvo sorprese sembra disegnata: Gagno confermato in porta, davanti la coppia di centrali formata da Zaro e Caldara (in arrivo dal Milan), gli esterni a questo punto, con il probabile addio di Niccolò Corrado che potrebbe finire al Genoa via Inter, potrebbero essere Ponsi da una parte e Idrissi dall’altra, sempre che Bisoli si convinca a lanciare in prima squadra un giovane che finora ha sempre giocato solamente in primavera.

Questo in teroria è l’unico dilemma, visto che un under 19, seppur promettente, non è detto che sia già pronto per misurarsi contro avversari navigati militanti in serie B. Un dubbio comunque che Bisoli si toglierà in ritiro, così come sarà da valutare, sempre negli allenamenti di Fanano, il ruolo di Abdoul Guiebre, di ritorno dal prestito al Bari. Potenzialmente è un giocatore dalle grandi doti atletiche, anche se sembra essere più dotato per le accelerazioni sul fronte offensivo che sulle coperture difensive nella posizione di terzino.

In uscita, sempre parlando di esterni, come già annunciato c’è Shady Oukhadda, intorno al quale comincia ad esserci qualche interesse. Una squadra che nei suoi confronti pare essersi già mossa è lo Spezia: i dirigenti della a squadra ligure, in quel ruolo, pare non vogliano riconfermare Arkadiusz Reca, terzino reduce da un buon campionato. Il direttore sportivo degli Aquilotti, Eduardo Macia, si sta già guardando intorno per trovare un rimpiazzo e pare che per ora in ballottaggio ci siano due nomi: Francesco Zampano del Venezia ma anche Oukhadda del Modena.

Tornando all’inizio del mercato tra una settimana, oltre al già citato Caldara potrebbe essere ufficializzato Thomas Alberti, punta in arrivo dal Fiorenzuola: fisico imponente (è alto 1,91) affiancherebbe Gliozzi e Abiuso nel reparto punte. Probabile comqune, l’arrivo di un quarto attaccante.