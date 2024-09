"Il nuovo centro medico è pronto ad aprire"

Dalla nuova circonvallazione alla questione cave, da Villa Boschetti al nuovo centro medico. Sono tanti gli argomenti "caldi" che il sindaco di San Cesario sul Panaro, Francesco Zuffi, è pronto ad affrontare.

Sindaco, partiamo subito da un tema che, negli anni, ha creato e continua a creare tensioni: le cave di ghiaia presenti sul territorio. Oggi com’è la situazione?

"Attualmente, stiamo puntando a chiudere tutto il quadro degli accordi previsti, e non ancora attuati, tra parte pubblica e cavatori. Mi riferisco ad esempio alla realizzazione della ciclabile di Altolà e a quella per Castelfranco lungo via Solimei. Per quest’ultima, è già stato realizzato il sottopasso all’altezza della nuova circonvallazione. Poi c’è da chiudere la questione del cosiddetto ’fallimento Donnini’, con la rimozione dei due frantoi lungo il Panaro. Non da ultimo, dobbiamo trovare un futuro al ’Polo 9’ di Altolà: abbiamo già condiviso con la proprietà di non realizzare in loco un nuovo impianto per la lavorazione della ghiaia, ma dobbiamo appunto pensare alle nuove prospettive possibili per quell’area".

Qual è invece il punto sulla nuova circonvallazione?

"L’opera di per sé è finita e sarebbe già percorribile oggi stesso. Stiamo attendendo l’ultimazione degli ultimi adempimenti burocratici e poi sarà inaugurata. Tutto ciò, sarà l’inizio di un percorso molto importante per San Cesario".

Cioè?

"Il punto centrale del nostro programma elettorale. Cominceremo infatti, un passo alla volta e con un confronto aperto a tutti i portatori di interesse, dai cittadini ai commercianti, a pensare al futuro del centro di San Cesario. L’idea di fondo è quella, tolte le macchine, di portarci le persone. Quindi, stiamo pensando a nuovi percorsi per gli spostamenti in sicurezza di ciclisti, pedoni, bambini e anziani. Su eventuali nuove pedonalizzazioni è tutto da vedere e da decidere, sia per quanto riguarda l’opportunità sia l’eventuale periodicità".

La riqualificazione di Villa Boschetti come sta procedendo?

"Entro la fine del 2024, contiamo di concludere il restauro delle sale al piano terra. Ricordo che questo è un progetto del Pnrr per il quale abbiamo ottenuto 660.000 euro. Saranno sistemate 7 stanze, più l’impianto anti-incendio già realizzato nella biblioteca. A lavori conclusi, contiamo di rendere più fruibile, durante tutto l’anno, gli spazi della villa. Un ragionamento analogo sarà fatto sul parco storico, che vogliamo aprire con più eventi, iniziative e attrazioni a tutta la comunità".

Il nuovo centro medico all’ex municipio quando aprirà?

"Settembre sarà un mese molto ricco di inaugurazioni. Avremo infatti il taglio del nastro del centro medico, all’interno del quale troveranno posto due medici di base (in attesa che ne arrivi anche un terzo) e il servizio pediatrico in collaborazione con la pediatria di gruppo di Castelfranco. A San Cesario, in particolare, ci sarà la presenza di un pediatra quattro giorni la settimana. Ma appunto, come accennavo, oltre all’inaugurazione di questo centro e della tangenziale, ci sarà anche quella della nuova mensa scolastica".

Infine, qual è un altro grande progetto al quale state lavorando?

"Il nuovo Pug, piano urbanistico generale, sul quale siamo al lavoro da un anno e mezzo. Alla fine del 2024 vogliamo arrivare a completarlo per poi procedere alla sua assunzione, primo passaggio che prelude poi all’adozione e alla successiva approvazione. Il nuovo strumento urbanistico ci consentirà di intervenire su diverse situazioni che ancora aspettano una risposta, come ad esempio il recupero dell’area dell’ex cartiera, che intendiamo rigenerare completamente".

Marco Pederzoli