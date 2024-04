"Il Pd sbaglia, i reati sono in calo. Sulla sicurezza siamo stati efficaci

"Il candidato di centrosinistra prova ad intestarsi i traguardi raggiunti dalla giunta Menani anche sui temi della sicurezza". Si accende la campagna elettorale, con il primo ‘botta e risposta’ tra centrodestra e centrosinistra sassolesi. A margine dell’inaugurazione della nuova sede della Polizia Locale, Matteo Mesini aveva parlato di ‘percezione della sicurezza non cambiata nei cittadini a dispetto delle slide e dei dati dietro i quali si nasconde l’Amministrazione’ aggiungendo come ‘nonostante le grandi risorse investite non si sono raggiunti i risultati declamati: ci sono aree critiche, come il ‘Circonvallazione 189’, su cui sono state fatte solo promesse’. La risposta del centrodestra non si è fatta attendere, con il segretario cittadino della Lega Sharon Ruggeri che rispedisce al mittente le accuse ‘spocchiosamente’ mosse dal candidato di centrosinistra alla Giunta. "Sul calo dei reati – replica Ruggeri - i dati della Prefettura smentiscono categoricamente la narrazione populista e strumentale di Mesini, che inoltre racconta una versione fallace dei passaggi che stanno portando alla riqualificazione del ‘189’, che venne chiuso dal duo Caselli-Menani e solo grazie alla partecipazione al bando regionale di rigenerazione urbana 2021 ha ottenuto le risorse per impostare un nuovo progetto". Mesini, rincara la dose la segreteria cittadina della Lega, "caratterizza le sue prime settimane di campagna elettorale con molte chiacchiere e poche, e confuse, idee".