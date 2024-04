"Il sottopasso di Cibeno diventi una priorità"

Infrastrutture, imprese e territorio sono stati i temi portanti dell’incontro che si è svolto ieri mattina nella sede elettorale di Annalisa Arletti, candidata sindaco per il centro destra, alla presenza del viceministro a Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami e del senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, oltre che del segretario cittadino Federica Carletti. ‘Attrattività’ è stata la parola chiave dell’Arletti: "Nell’ultimo decennio Carpi ha perso oltre 500 aziende e dobbiamo intervenire per attrarre investimenti dall’esterno, e riportare qui le imprese. E’ necessario un equilibrio dell’offerta: Carpi ha già dato sotto l’aspetto delle grandi superfici commerciali, occorre rilanciare il centro storico e il commercio tradizionale. Ancora, agevolazioni fiscali per i nuovi insediamenti, censimento degli immobili sfitti e agevolazione dell’Imu ai fini della riqualificazione, semplificazione della burocrazia. Inoltre c’è una cultura d’impresa da rilanciare con un patto con i giovani: ad esempio, Carpi Fashion System va implementato, soprattutto in tema di formazione delle giovani generazioni".

Sotto l’aspetto delle infrastrutture e del territorio, la candidata ha ribadito come "Carpi debba stare nei tavoli di mobilità della Provincia, essendo interessata a temi come la metropolitana di superficie ma non solo". Concordando sulla bretella di Fossoli, ha però rimarcato l’assenza di due "opere fondamentali come la rotatoria al casello dell’autostrada per agevolare il collegamento con la zona industriale e il centro storico e il sottopasso di Cibeno, di cui di parla da decenni, e che metteremo come priorità una volta eletti. Sotto questo aspetto – ha sottolineato Arletti - il nostro rapporto quotidiano con i membri del Governo è fondamentale e strategico".

"Sul sottopasso di Cibeno è stato firmato a dicembre 2022 un protocollo con Rfi e Assessorato – ha proseguito il viceministro – ma se dopo la firma non si presidia l’accordo diventa relativamente utile. Ho interpellato l’Ad di Rfi e la prossima settimana avremo un incontro per fare un punto anche su questo intervento. Sulla A22 stiamo sollecitando Autobrennero al rinnovo del Piano Economico Finanziario scaduto da 10 anni. Da Viceministro ai trasporti dico di salire sul treno di Annalisa perchè significa salire sul treno del Governo Meloni". "A Carpi c’è bisogno di un’alternanza dopo oltre 70 anni – ha aggiunto il senatore Barcaiuolo – visto che c’è un’Amministrazione che si è piegata su se stessa forse più che altrove ed è considerata anche a sinistra la città peggio amministrata dell’intera regione".

Maria Silvia Cabri