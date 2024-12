Il turno di notte sarà a rotazione

Con il 1° gennaio 2025, cambia il servizio di farmacia nelle ore notturne, che fino al 31 dicembre sarà gestito dalla Farmacia comunale di Cibeno di via Roosevelt, la quale non sarà più aperta h24 a causa dell’impossibilità di reperire personale che svolga il turno notturno. Per sopperire a questa mancanza, il servizio sarà modulato con la copertura dell’orario notturno a rotazione tra tutte le farmacie cittadine, pubbliche e private.

Per questo, dalla notte di mercoledì 1° gennaio, le farmacie presenti in città torneranno dunque, come era stato fino al 2020, a garantire il servizio notturno, che dal 2025 potrà essere svolto anche con modalità a chiamata. Questo è stato possibile grazie alla fattiva e pronta collaborazione delle farmacie di Federfarma Modena e di Assofarm, che hanno risposto alla chiamata del Comune al fine di salvaguardare un servizio importante per la cittadinanza.

Quindi, dall’anno entrante, a fianco della farmacia comunale di Cibeno, che continuerà ad effettuare un orario di apertura quotidiana di 16 ore, con copertura fino alle 24, saranno di volta in volta operative, dalle 24 alle 8, le 16 farmacie presenti in città.

"Siamo consapevoli che la difficoltà di reperimento di farmacisti complica anche la gestione del servizio nelle ore notturne, dove è ancora più complesso trovare personale disponibile, e proprio per questo ringraziamo le farmacie che ci hanno dato la propria disponibilità a tornare a coprire il turno notturno", commenta l’assessore alla Sanità e Politiche sociali Tamara Calzolari.