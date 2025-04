’Il viaggio del papà’, ritrovarsi secondo Casagrande

Stasera alle 21 approda al teatro Michelangelo un volto noto della tv e del cinema: Maurizio Casagrande. L’attore, reduce da numerosi sold out, è nel pieno del tour che lo sta portando in giro per i teatri italiani e porterà sul palco ’Il viaggio del papà: un invito al viaggio, dove non servono bagagli, ma cuore’. Lo spettacolo, scritto da Maurizio Casagrande con Francesco Velonà vede sul palco insieme allo stesso Maurizio, in veste di attrice protagonista la cantautrice Ania Cecilia con tre brani originali, gli attori Giovanni Iovino, Michele Capone e Arianna Pucci performer di popping.

Lo spettacolo mette in scena la storia di un padre e di un figlio che, di fatto, non si conoscono; un profondo fastidio reciproco, dettato da differenze abissali, li separa e li allontana. Il padre avrebbe voluto un figlio che gli somigliasse, pragmatico, efficiente e spregiudicato, sempre alla ricerca del successo personale, esattamente come lui. Invece gli è capitato un figlio sognatore, vacuo e, dal suo punto di vista, incapace di realizzare qualunque cosa. Il figlio dal canto suo, avrebbe voluto un padre che non incarnasse rigidamente la figura genitoriale ma che fosse senza pregiudizi nei suoi confronti, che avesse una visione più ampia e moderna del mondo.

Il viaggio del papà è una possibilità d’incontro, una chance che padre e figlio si concedono decidendo di mettersi in viaggio insieme, nel tentativo estremo di comprendersi reciprocamente e ’ritrovarsi’. Durante il loro viaggio accadrà un evento straordinario che li porterà a cambiare la loro visione del mondo. "Sono convinto che i discorsi che contano vadano fatti facendo ridere; un messaggio lanciato in modo serioso arriva solo a chi è predisposto all’ascolto. La mia natura è questa; mi piace ed ho bisogno di sentire i sorrisi dei presenti, di tutti".