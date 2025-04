In carcere un 18enne ricercato. Aggredì un minorenne al parco: coltello alla gola per derubarlo

Gli avevano puntato un coltello alla gola per poi buttarlo a terra e rapinarlo del cellulare. L’ennesimo e grave episodio di violenza ai danni di un ragazzino si era verificato nel tardo pomeriggio dello scorso 12 febbraio. Il minore stava tornando a casa, intorno alle 19.30 quando, attraversando il parco Pertini, era stato aggredito dai due balordi. A distanza di tre mesi gli agenti della squadra volante hanno individuato e arrestato uno dei due giovani rapinatori. Infatti la polizia ieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un 18enne tunisino. Il ragazzo, appena maggiorenne, è stato controllato dagli agenti della volante in piazzale Bruni. Poichè trovato sprovvisto di documenti di identificazione, il giovane è stato accompagnato in Questura per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici da parte della Polizia Scientifica. Proprio grazie agli accertamenti è emerso come sul 18enne ‘pendesse’ un provvedimento restrittivo, emesso dal tribunale di Modena lo scorso 4 aprile su richiesta della procura, per rapina pluriaggravata in concorso e lesioni personali. Infatti il 18enne è stato appunto ritenuto uno dei due responsabili della rapina avvenuta lo scorso 12 febbraio dietro il teatro Storchi.

Quel pomeriggio, secondo la testimonianza del minore, i due, armati di coltello, avevano bloccato la vittima mentre percorreva a piedi il parco. I giovani rapinatori avevano intimato al minore di consegnare loro il telefono per poi buttarlo a terra e strappargli dalle mani il telefono, prendendogli pure il giubbotto. Ora il ricercato 18enne è rinchiuso al Sant’Anna con le accuse di rapina e lesioni in concorso. Quello del 12 febbraio rientra purtroppo tra i diversi e gravi episodi registrati negli ultimi mesi ai danni di ragazzini minorenni nel perimetro del centro storico.

v.r.