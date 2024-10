In casa nasconde hashish e cocaina: finisce in manette

In casa nascondena hashish e cocaina. Da tempo i carabinieri lo tenevano d’occhio senza che il giovane albanese di 20 anni se ne accorgesse. Quando è scatta la perquisizione gli uomini dell’Arma hanno trovato nell’alloggio del ragazzo 386 grammi hashish e 10 di cocaina. Ma non è tutto. L’avvocato Amalia Lollo ha chiesto messa alla prova, e nella prossima udienza del 29 gennaio si stabilirrà quanti mesi di lavori socialmente utili dovrà fare l’imputato. Intanto è stato oggi sottoposto all’obbligo di firma. in questi casi infatti è possibile richiedere i socialmente utili affinché l’imputato possa redimersi per le sue condotte svolgendo compiti al servizio della comunictà.