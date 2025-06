In concerto tra flauti, cori e lirica. Una domenica a tempo di musica

Anche l’estate è tempo di musica. E oggi in città tre appuntamenti (tutti a ingresso libero) ci offrono la possibilità di trascorrere qualche ora fra le note e la bellezza. Partiamo dalla chiesa del Voto, in via Emilia centro, dove oggi alle 17 l’associazione Modena Musica Sacra ospiterà il concerto degli allievi del maestro Marco Zoni, primo flauto della Filarmonica della Scala. Sei giovani talenti (Giacomo Genovese, Giulia Pedone, Paolo Bove, Lorenzo Fazzini, Davide Lantrua e Agata Petrognani) hanno partecipato quest’anno al corso di perfezionamento presso l’Accademia dei Musici di Parma, con sede a Salsomaggiore: il concerto dunque rappresenta il culmine di un percorso formativo intenso e rigoroso. Il programma del concerto (organizzato dalla Fondazione I Musici di Parma) includerà opere di Mozart, Enesco, Casella e Reinecke, offrendo anche rare esecuzioni di composizioni del periodo otto-novecentesco e contemporaneo. I giovani flautisti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Marco Regazzi.

Ci spostiamo nel giardino della Polisportiva Virtus di via Nicoli 162, dove oggi alle 17.30 (nel concerto ’Insieme, cantando’, nell’ambito della 20ª edizione di ’Voci nei chiostri’) si esibiranno due cori, La Fonte di Cognento e La Ghirlandeina di Modena. Il coro La Fonte, diretto da Cecilia Fontana, proporrà un repertorio pop rock, spaziando da Vasco Rossi a Francesco De Gregori, dai Beatles ai Queen, da Franco Battiato a Fabrizio De André. Il coro La Ghirlandeina, diretto da Luca Saltini, eseguirà invece canti legati alla tradizione popolare.

E sempre oggi alle 19, presso l’auditorium della Corale Rossini in via Borri 30, il recital lirico della rassegna ’Vox Mutinae’, organizzata dall’associazione Actea, vedrà protagonista il giovane baritono Davide Piva, che alla scorsa edizione del concorso Ghiaurov ha conquistato il secondo premio, e ha vinto anche altri concerti. Insieme a Piva (che ha gia avuto esperienze di palcoscenico sotto la guida di rinomati direttori come Zubin Mehta, Daniele Gatti, Gianandrea Noseda) ascolteremo il soprano Alessia Nadin, artista con una carriera importante che ha cantato nei più prestigiosi teatri, collaborando con importanti direttori e registi, come come Riccardo Muti, Damiano Michieletto, Graham Vick, Fabrizio Maria Carminati, Hugo de Hana. I due cantanti saranno accompagnati al piano dal maestro Stefano Seghedoni.