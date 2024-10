In pensione lo stimato dottor Adani

È andato in pensione nei giorni scorsi lo stimato dottor Roberto Adani, a lungo direttore della Struttura Complessa di Chirurgia della Mano del Policlinico. Laureatosi all’Università di Modena in Medicina e Chirurgia nel 1981, si è poi specializzato presso la medesima Università in Ortopedia nel 1986 e in Chirurgia della Mano nel 1990. Dal 1988 al 2008 è stato dirigente di I livello prima nell’Unità di Chirurgia della Mano e poi nella Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena. E dal primo agosto 2008 al 30 ottobre 2015 è stato direttore dell’U.O.C. di Chirurgia della Mano dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona al Policlinico G. B. Rossi. Dal 2015 al 30 settembre 2024, invece, ha diretto la Struttura Complessa di Chirurgia della Mano dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, dove ha ricoperto anche il ruolo, dal 2019, di direttore del Dipartimento di Patologie dell’Apparato Locomotore. Una carriera ricca di traguardi. "In oltre 40 anni di lavoro abbiamo condiviso insieme lunghe giornate in sala operatoria, notti insonni e tutte le festività del calendario, chirurghi della mano, anestesisti, strumentisti, personale di sala, di reparto e degli ambulatori, fisioterapisti e ognuno di essi ha dato il proprio contributo, per mantenere quella professionalità che ha reso la Chirurgia della Mano di Modena unica a livello nazionale e internazionale. Abbiamo lavorato tanto, ma anche riso e scherzato, sempre impegnandoci nei nostri differenti ruoli a dimostrazione che si può lavorare bene ed in serenità" ha così salutato i colleghi Adani.