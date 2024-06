In sella alla bici in piena sicurezza

Sono terminati i lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale dal ponte

sul fiume Panaro, al confine tra i comuni di Modena e Castelfranco Emilia e via Sebenico, in corrispondenza della ciclabile che porta a Panzano e poi al capoluogo comunale di Castelfranco. Il percorso ha una lunghezza

complessiva di sei chilometri e 700 metri, di cui circa un chilometro e mezzo di nuova realizzazione, mentre il resto si sviluppa su tracciati esistenti. Per l’amministrazione provinciale l’obiettivo principale del progetto è il completamento del collegamento ciclopedonale tra Modena e Castelfranco Emilia, rendendo possibile sia la modalità di spostamento su bici o a piedi per i percorsi brevi, come ad esempio Modena Villa Sorra di circa cinque chilometri, sia quelli medi tra Modena e Castelfranco di dieci chilometri.

Ma in tema di ciclabili non è finita qui: sarà infatti garantita la percorribilità sulla ciclabile Modena – Vignola, nel tratto compreso tra Modena e Castelnuovo Rangone, attualmente interessato dai lavori di realizzazione della cosiddetta "complanarina", il prolungamento della tangenziale complanare sud, dalla Nuova Estense al casello Modena sud in località San Donnino. In particolare, a causa della chiusura di un tratto di percorso ciclabile compreso tra Paganine e Cavidole, sarà predisposta in questi giorni, la segnaletica di deviazione che consentirà ai ciclisti provenienti da Modena di percorrere la ciclabile attraversando l’abitato di Paganine e Portile fino a ricongiungersi alla sede propria della ciclabile in direzione Cavidole. La deviazione, che complessivamente allunga il tragitto di 600 metri, resterà in vigore fino alla fine di alcune lavorazioni particolari che si concluderanno entro l’estate.