Incendio di notte in via Pagani. Auto distrutte dalle fiamme e residenti svegliati dal boato

Spaventoso incendio domenica notte in via Pagani, laterale di via San Faustino. Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, una vettura ha preso fuoco e le fiamme si sono velocemente allargate anche ad altre due auto parcheggiate a poca distanza.

Due veicoli, tra cui quello da cui le fiamme si sono originate sono andati completamente distrutti, un terzo è stato parzialmente danneggiato.

A segnalare il rogo, intorno alle 3.30 sono stati i residenti delle palazzine che sono stati svegliati dall’allarmante boato. Sul posto sono accorsi i pompieri con una squadra e l’autobotte in supporto e, in breve tempo, hanno domato il rogo. Purtroppo le fiamme avevano già ‘divorato’ due mezzi, danneggiandone appunto anche un terzo.

Sul posto, subito dopo sono intervenuti anche gli agenti della Volante al fine di far luce sull’accaduto.

Vista la modalità dell’incendio non si esclude che lo stesso possa essere di natura dolosa: per questo motivo sono ora in corso indagini al fine di ricostruire la dinamica dell’incendio e in particolare le cause. Bisognerà individuare un eventuale innesco.

Sicuramente saranno utili agli accertamenti anche i filmati delle videocamere della zona, dai quali potrebbe emergere l’eventuale identità degli autori nel caso in cui fosse confermata la natura dolosa delle fiamme.

Fortunatamente il rogo, grazie anche al celere intervento dei pompieri non si è allargato alle vicine abitazioni – trattandosi di una zona residenziale – e nessuno è rimasto ferito, nonostante il comprensibile timore per l’accaduto.

