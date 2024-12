Incendio in un garage, intossicate 15 persone

Nove appartamenti, su 14, danneggiati, 15 persone trasportate presso gli ospedali di Baggiovara e Sassuolo, oltre che al Policlinico di Modena per intossicazione da fumo. E’ il bilancio, ragguardevole, dell’incendio scatenatosi presso una palazzina a Formigine, provocato molto probabilmente – ma le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto – da un automezzo privato collocato presso il parcheggio sotterraneo dello stabile. Situato in via Susano, al civico 4: siamo nella zona sud della città, prima periferia, non distante da via per Sassuolo, la palazzina è di proprietà di Formigine Patrimonio ed è gestita da ACER. Erano circa le tre della notte scorsa quando si è sprigionato l’incendio, con dense volute di fumo che nel giro di pochi minuti hanno raggiunto gli appartamenti, invadendo anche gli androni e i vani scale: sul posto tre squadre di Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, che hanno avvisato quanti occupavano gli alloggi invitandoli ad uscire e mettendo poi in sicurezza l’edificio. Tutti gli inquilini portati nottetempo in ospedale per gli accertamenti del caso sono stati dimessi: come detto, dei 14 appartamenti solo cinque non risultano danneggiati, mentre gli altri al momento non sarebbero fruibili, anche perché le fiamme hanno praticamente ‘sciolto’ le condotte idriche ed elettriche di buona parte dello stabile e l’Amministrazione Comunale è al lavoro per garantire un alloggio temporaneo agli occupanti dei nove appartamenti danneggiati dalle fiamme.

Stefano Fogliani