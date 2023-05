Incidente con fuga nel parcheggio, due denunce

Due persone denunciate : è questo il bilancio di un’attività d’indagine svolta dalla polizia locale di Sassuolo che ha portato a identificare due persone, che avrebbero agito in concorso tra loro. I fatti risalgono a sabato 20 maggio quando, a seguito di incidente stradale avvenuto alle ore 16.30 circa all’interno del parcheggio del supermercato Lidl di via Radici in Piano, contre autovetture coinvolte, il conducente alla guida di un’auto si è dato alla fuga abbandonando il luogo del sinistro e le due persone ferite. I soccorsi, intervenuti pochi minuti dopo, con l’ausilio dei vigili del fuoco di Sassuolo, hanno estratto i coinvolti dal veicolo incidentato ed hanno trasportato i feriti all’ospedale di Sassuolo.Gli operatori di polizia locale, dopo aver rilevato l’incidente, hanno acquisito le immagini divideosorveglianza a loro disposizione, integrando anche le immagini interne del supermercato e, a seguito di indagini accurate e approfondite, sono riusciti a risalire all’identità del conducente coinvolto nel sinistro e datosi alla fuga; con la collaborazione della Procura di Modena. L’automobilista e la persona che era con lui sono stati denunciati per fuga e omissione di soccorso, il primo anche guida senza patente, il secondo per favoreggiamento e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.