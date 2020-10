Castelfranco Emilia (Modena), 3 ottobre 2020 - Un uomo di cinquant’anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Castelfranco, in via Larga.

La sua auto è finita contro un muretto di un ‘ponte’ di un passo carraio. Non risultano altre vetture coinvolte. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Il cinquantenne è deceduto sul colpo.

