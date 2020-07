Modena, 7 luglio 2020 - Tragedia poco dopo le 21 nella frazione di Motta di Cavezzo. Un uomo di 92 anni ha infatti perso la vita in un incidente avvenuto mentre era alla guida di un mezzo agricolo, un trattore.

L’incidente è avvenuto in via Prati. Sul posto si sono immediatamente recati sia i vigili del fuoco che i sanitari del 118, ma per l’anziano non c’era più niente da fare.