Incidenti in moto: 2 feriti gravi. Centauro sbanda e cade. Un altro scivola per evitarlo

Era in sella alla sua moto, una Ducati, quando, intorno alle 10.30 di ieri mattina, ha perso il controllo del mezzo scivolando sull’asfalto, mentre percorreva via Abetone Superiore (la Giardini), a San Venanzio di Maranello direzione Serramazzoni. Dietro di lui, sulla stessa strada, un altro motociclista, amico e coetaneo – pare, secondo le prime ricostruizioni, per evitare lo scontro con il veicolo che si trovava già a terra – è scivolato a sua volta, a pochi metri di distanza dal primo centauro.

Ieri mattina, entrambi gli uomini sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un’auto medica: il primo, un carpigiano residente a Sassuolo, di 64 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale con codice di massima gravità, dove si trova tuttora ricoverato: ha riportato fratture multiple. La moto, finita a lato della carreggiata, si è spezzata nell’impatto.

Il secondo, un uomo sempre di 64 anni residente a Novi che si trovava in sella alla sua Yamaha, ha riportato ferite serie ed è stato, anche lui, trasportato tempestivamente in ospedale. Sulla dinamica del sinistro stradale indagano i carabinieri.

Si tratta di un altro incidente, quindi, sulle strade del nostro territorio provinciale, che ha visto coinvolti due motociclisti: stando ai dati dell’osservatorio regionale sulla sicurezza, in soli sei mesi, sul territorio provinciale, si sono registrate 155 persone ferite per collisioni stradali, tra cui dieci motociclisti e scooteristi. Gli automobilisti coinvolti invece, secondo i dati, nei primi sei mesi dell’anno sono stati 108. Ma non è finita qui.

Un altro incidente stradale si è verificato invece ieri pomeriggio, poco dopo le 13 a Castelnuovo Rangone, tra via Cimabue e la Statale dove un’auto è uscita, pare autonomamente, di strada ed è finita in un fossato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il conducente che si trovava alla guida.

Un’altra automobile, infine, si è ribaltata ieri sera a Savignano sul Panaro, all’incrocio tra via Friuli e via Claudia.