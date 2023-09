Incontri e letture con gli autori. Massini a Vignola

Per la prima volta al Poesia Festival, domani alle 16 Francesca Del Moro, Gilda Policastro, Nicola Bultrini e Rosaria Lo Russo leggeranno le loro poesie nella cornice di Castelnuovo Rangone, in dialogo con Marco Bini, Alberto Bertoni, Roberto Galaverni ed Elena Grazioli. Nella stessa giornata al Teatro Fabbri di Vignola alle 21, lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini si esibirà in un emozionante spettacolo incentrato sulla parola poetica dal titolo ’I versi che ci fanno diversi’, con le musiche originali di Luca Roccia Baldini eseguite dal vivo con Mariel Tahiraj.