Incontro con i sindaci in Provincia: "Dopo i blackout faremo il punto con Enel"

"Con le azioni messe in campo vogliamo dare risposte concrete per superare i disagi e programmare insieme ad Enel soluzioni definitive ai problemi legati al maltempo sulla fornitura di energia elettrica, con il supporto degli amministratori locali, della Regione Emilia-Romagna e di tutti gli enti coinvolti. Il nostro territorio montano deve essere tutelato perché possa mantenersi attrattivo e competitivo, rispetto al resto della provincia".

Lo dichiara Fabio Braglia nel corso dell’incontro che si è tenuto lunedì 13 gennaio nella sede della Provincia di Modena con i sindaci di Frassinoro, Palagano e Montefiorino, a cui hanno partecipato i responsabili e referenti territoriali di E-Distribuzione (società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica) e l’assessore regionale alla Montagna Davide Baruffi, per fare il punto sugli investimenti in programma in Appennino da parte di Enel anche a seguito dei disagi alla rete elettrica durante l’ondata di maltempo dello scorso dicembre e più recentemente e in maniera circoscritta del 2 e 3 gennaio.