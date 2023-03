Infermiere di comunità per i pazienti fragili

"Un punto di riferimento per un’assistenza sempre più proattiva e vicina al paziente". È stato inaugurato mercoledì il Punto di Infermieristica di Comuntà alla Casa della Comunità di Guiglia in via Repubblica 30B. Il servizio – in corso di attivazione in tutti i distretti sanitari della provincia – prevede un’accoglienza e la presa in carico del paziente da personale infermieristico appositamente formato, in stretta sinergia coi professionisti della rete assistenziale del territorio, a partire dai Medici di Medicina generale.

Attenzione particolare ai cittadini più fragili e cronici. Saranno inoltre programmati incontri di coordinamento con il servizio sociale per la condivisione delle informazioni e si metteranno in atto azioni proattive per la valutazione e prevenzione dei rischi dovuti a familiarità con alcune patologie e per promuovere corretti stili di vita.