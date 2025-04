Inventare e creare videogiochi. Fare gruppo con la tecnologia

È partito in questi giorni e terminerà nel mese di giugno la terza azione del progetto Game On: Academy Game Design, che si pone l’obiettivo di consolidare e introdurre azioni innovative volte a favorire l’aggregazione e la socializzazione giovanile al fine di sensibilizzare e prevenire la ludopatia attraverso la promozione di attività sportive e educative mirate all’acquisizione di valori e stili di vita sani. In questo contesto si è dato corso alla creazione di una ‘Academy Game Design’, che vedrà i giovani coinvolti nel progetto sviluppare un videogame a tema sport con funzionalità studiate per contrastare la dipendenza dal gioco.

"L’aspetto innovativo del progetto – spiega il vicesindaco di Sassuolo Serena Lenzotti - si distingue per l’impiego di associazioni giovanili nel mondo dei videogiochi per sensibilizzare i ragazzi sul gaming online, offrendo informazioni anche ai genitori. Inoltre, promuove l’integrazione della comunità "nerd e pop" e coinvolge attivamente i giovani nella sensibilizzazione sulla ludopatia tramite la creazione di videogiochi, trasformando la passione in opportunità lavorativa".

Il percorso – appuntamenti di cinque ore presso la sede di Stars & Cows a Fiorano – è sostenuto Fondazione Modena nell’ambito del Bando Personae 2023. "Realizzare un percorso formativo specifico dedicato a giovani aspiranti sviluppatori e giocatori – chiarisce la vicesindaco del Comune di Sassuolo Serena Lenzotti - rappresenta anche una vera e propria immersione nella realtà aumentata per i giovani partecipanti".