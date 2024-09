Iris, premiata la H2 Factory: "Prima fabbrica a idrogeno verde"

Un altro riconoscimento per Iris Ceramica Group, ed in particolare per H2 Factory®, la prima fabbrica di lastre in ceramica tecnica al mondo concepita per essere alimentata con idrogeno verde, che è stata insignita dell’IHTA – Italian Hydrogen Technology Awards 2024 nella categoria Progetto dell’anno – Ambito industriale ceramico. L’azienda è stata premiata, si legge sulla motivazione, "per aver aperto la strada all’utilizzo industriale dell’idrogeno verde in un distretto, quello ceramico, difficile da decarbonizzare. Viene qui premiato l’impegno reale verso la transizione ecologica e il coraggio (nell’investimento) e la visione di imprenditori illuminati". Grande soddisfazione da parte di Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group, che ha ritirato personalmente il premio a conferma dell’impegno del Gruppo in relazione ai temi della sostenibilità, valore fondante dell’azienda sin dagli anni 60. "Coraggio, intraprendenza e visione sono le parole che ben esprimono l’identità di questo progetto pionieristico: un’opportunità di cambiamento per un futuro migliore", ha detto Minozzi: il premio è stato assegnato nell’ambito della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, che si è conclusa ieri a Piacenza.