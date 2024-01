It Alert, ripartono i test. Tocca a Modena

Il 24 gennaio alle 12, sui telefonini dei modenesi arriverà un messaggio per avvertire la popolazione di un incidente industriale. Si tratta dei nuovi test di It Alert, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro paese. "I test – sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile – interesseranno porzioni di territorio ristrette, sulla base dello scenario di rischio simulato, in Valle d’Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna (Modena appunto), Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna".

Come già avvenuto in occasione dei precedenti test, chi riceverà il messaggio non avrà nulla da temere e non dovrà fare nulla se non leggere il messaggio che rimanda alla pagina web del sito IT-alert, dove sarà possibile visionare il testo del messaggio reale che i cittadini riceverebbero in caso di allarme per quel determinato rischio.