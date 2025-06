La banda dei pompieri suona a ’Cavezzo life’

Definito il programma di ’Cavezzo Life’, rassegna estiva che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese di giugno e oltre, con eventi per tutte le età. "Con Cavezzo Life – dice il sindaco Stefano Venturini - vogliamo restituire alle persone il piacere di ritrovarsi e di vivere il nostro paese. Abbiamo costruito una rassegna ampia, dove ogni cittadino possa trovare il suo spazio, il suo momento. È anche un messaggio di fiducia e di investimento nel presente e nel futuro, partendo dai giovani e da tutte le energie che rendono Cavezzo un luogo vivo e accogliente".

Si comincia mercoledì col Torneo dei Quartieri, una serata di festa al campo sportivo "Nino Borsari" con sfide tra le squadre dei rioni, che animeranno ancora il mese con sano spirito competitivo e tanto tifo. Particolarmente significativo l’appuntamento del 7 giugno di ’Cavezzo per la Repubblica’, un grande momento istituzionale e di festa che vedrà nel pomeriggio Pompieropoli per i più piccoli e, in serata, l’esibizione straordinaria della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in piazza Don Zucchi, un’esibizione fortemente voluta dall’amministrazione, che porta nel cuore di Cavezzo una delle formazioni musicali più prestigiose e simboliche del paese.

Durante il mese non mancheranno, poi, appuntamenti di teatro, danza, musica e fotografia, con lo spettacolo della scuola Les Arts l’8 giugno, la rassegna fotografica del 25 giugno e le cene di comunità, come quella in piazza della Chiesa il 14 giugno.

Tanta anche l’attesa per la Notte Bianca, in programma il 20 giugno, una delle grandi novità dell’estate, pensata in particolare per i giovani e organizzata dal Comune. Una serata che trasformerà il centro in un grande spazio di socialità, intrattenimento e vivacità. "Abbiamo immaginato un’estate in movimento, in cui lo sport – dice l’assessora Alessia Trevisi - fosse protagonista. Ogni appuntamento nasce con l’idea di valorizzare ciò che di bello la nostra comunità sa esprimere".

al. gr.