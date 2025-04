La biblioteca Delfini diventa un ’ospedale speciale’

Sabato la Biblioteca Delfini di Modena sarà il cuore pulsante di una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione, organizzata dal segretariato italiano studenti di Medicina (Sism). A partire dalle 10, medici, studenti e specializzandi in medicina, insieme alle principali organizzazioni di volontariato locali, saranno disponibili a incontrare il pubblico con un’iniziativa coinvolgente e, soprattutto, gratuita, pensata per sensibilizzare tutti i cittadini sui temi più importanti della salute pubblica.

Nel chiostro di Palazzo Santa Margherita, dove verranno allestiti stand tematici, i visitatori potranno ricevere informazioni su prevenzione e salute, con focus specifici su argomenti cruciali come il rischio cardiovascolare, la prevenzione del tumore alla mammella e al testicolo, le malattie sessualmente trasmissibili e la cura del cavo orale. Le associazioni Avis, Aido, Admo e Croce Rossa saranno presenti con il loro supporto e expertise, per un’opportunità unica di approfondimento e sensibilizzazione.

Ma non finisce qui: per le famiglie e i più piccoli, la sezione ragazzi della biblioteca si trasformerà in un ospedale speciale, dove i bambini potranno incontrare i ’pupazzologi’ e portare i loro pupazzi a fare visita in veri reparti ospedalieri, vivendo un’esperienza ludica che aiuterà a superare le paure legate alla salute.

Il pomeriggio de ’La salute scende in piazza’ – questo il titolo della giornata – offrirà un’ulteriore opportunità: dalle 17 alle 18.30, nella sala Conferenze, si terrà il laboratorio ’Crea la tua scatola della memoria!’, un’attività creativa che stimola la memoria sensoriale ed emotiva attraverso materiali, immagini oggetti e parole.