"La Caserma dei carabinieri? In via Pertini"

Vignola e più in generale il territorio dell’Unione Terre di Castelli avranno una nuova caserma dei carabinieri? Possibile. Tanto che, in vista del bilancio 2025, l’amministrazione comunale ha annunciato di volere finanziare un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La notizia arriva direttamente dall’amministrazione, che in una nota spiega: "L’Unione Terre di Castelli intende realizzare una nuova caserma dei carabinieri, a Vignola, con l’obiettivo di poterne fare la sede di un comando di Compagnia. Dell’argomento si è discusso nell’ultima seduta del consiglio dell’Unione Terre di Castelli.

Gli otto sindaci dell’Unione (che ricordiamo aggrega i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) confermano la volontà, già espressa con una delibera del marzo 2021, di portare avanti un progetto, di cui il Ministero dell’Interno e della Difesa sono a conoscenza, e che già può contare su di un’area individuata a Vignola in una zona "vocata". Un’intenzione maturata negli anni e che trova d’accordo tutti i Comuni.

L’area in questione è uno spazio di 4.200 metri quadrati, ora libero, situato nel cosiddetto Polo della Sicurezza, in via Pertini, dove già sorgono il Comando della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli e la sede della Protezione civile dell’Unione Terre di Castelli, nonché la sede della Pubblica Assistenza.

In successivi incontri ufficiali e informali, nei mesi passati, del progetto sono stati informati Prefettura, Questura e Comando provinciale dei carabinieri. Del progetto si è parlato anche con i rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio che si sono fatti portavoce nei confronti degli amministratori delle preoccupazioni in tema di sicurezza sia dei commercianti che dei cittadini. In questo senso, un presidio delle forze dell’ordine potrebbe fungere da deterrente nei confronti dei malviventi.

Vignola e le Terre di Castelli, per la loro posizione baricentrica rispetto alle due province di Modena e Bologna, per il loro diffuso benessere e per la vicinanza alle nuove arterie stradali (casello autostradale di Valsamoggia e nuova Bazzanese in particolare), si trovano ad essere troppo spesso oggetto di attenzione da parte di malintenzionati. come segnalano quasi quotidianamente i cittadini.

L’impegno degli amministratori non è mai venuto meno. La Giunta del Comune di Vignola, oltre ad avere messo a disposizione un proprio terreno, aveva anche stanziato fondi per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di una nuova caserma. Purtroppo, a causa della conclusione, dopo vent’anni, della nota vicenda Gi.Crem, le risorse erano state dirottate altrove.

Ora però, spiegano dal Comune , si sta mettendo a punto il prossimo bilancio ed è intenzione della Giunta del Comune di Vignola di tornare a finanziare un progetto di fattibilità tecnica ed economica di una nuova caserma".

Marco Pederzoli