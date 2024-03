La direzione Inps non trasloca. Le rassicurazioni dei vertici:: "Gli uffici restano in viale Reiter"

La direzione provinciale Inps rimarrà a Modena, con buone probabilità proprio nella sede di via Reiter 72 dove si trova ora; in ogni caso sulla presenza e l’erogazione dei servizi per cittadini e imprese senza soluzione di continuità, sono state fornite ampie rassicurazioni all’Amministrazione comunale dalla Direzione Inps di Roma.

A sollevare il ’caso’ è stato il capogruppo di Lega Modena Giovanni Bertoldi il quale, dopo aver saputo che la nuova proprietà dell’edificio di viale Reiter aveva avviato una procedura di sfratto, aveva presentato un’interrogazione per chiedere se fosse "già stata individuata una sede alternativa o siano in atto trattative; se il Comune intenda collaborare con l’Istituto nell’identificare una sede adatta; se sia possibile chiedere alla Direzione dell’Istituto modenese i consumi di metano e di energia elettrica del 2023".

Il Comune ha sottolineato "la piena disponibilità a collaborare con Inps e Ministeri interessati, ma lo Stato ha proprie responsabilità di legge, bilanci e diramazioni amministrative e territoriali. Il Governo e i dirigenti nazionali hanno tutte le condizioni per garantire certezza del presidio Inps a Modena e Modena ha il diritto di avere servizi dello Stato adeguati alla propria popolazione, economia e attività sociale. Ragionamento che vale per tutti i servizi gestiti in maniera centralizzata, così come del controllo delle bollette dell’Inps non può essere responsabile il Comune".

La ricerca di nuovi immobili è di competenza della Direzione Centrale Patrimonio Inps, la quale deve predisporre un avviso pubblico di gara per reperire una nuova sede; la stessa ha la competenza per verificare se la proprietà privata ha intenzione di recedere dal procedimento di sfratto, al fine di valutare la fattibilità per sottoscrivere un nuovo contratto di locazione o di vendita dell’immobile all’Inps. Nella mattinata di mercoledì 6 marzo, la commissaria straordinaria Michela Gelera dell’Inps ha risposto fornendo rassicurazioni e chiarendo che l’immobile che ospita la sede Inps è di proprietà del Fondo Immobili Pubblici gestito InvestiRe Sgr, a sua volta, è l’Agenzia del Demanio il conduttore che assegna in uso alle varie Pubbliche amministrazioni utilizzatrici, tra cui l’Inps.