La forza e il Cuore di Rita. Con un Quadro Nuevo

Da più di sessant’anni sulla cresta dell’onda, Rita Pavone (nella foto) è fra le icone della musica italiana. "Da bambina mi dicevano che ero troppo piccola e non ero bella. Ma chissenefrega", ha ricordato di recente in un’intervista. Con il suo talento, la sua curiosità e la sua grinta, Rita, forte come il ‘suo’ Giamburrasca, ha saputo conquistare le platee di mezzo mondo, vendendo più di 50 milioni di dischi, con successi sempreverdi come "La partita di pallone", "Il ballo del mattone" , "Cuore". Sarà proprio lei la prima grande protagonista del "Giugno Ravarinese", domenica 9 giugno al campo sportivo di Ravarino. Già sabato 8 al campo si potrà ascoltare la tribute band dei Pink Floyd.

Con Andrea Barbi, domani sera al parco Melotti di Cognento, "Mo pensa te live show". E sempre domani sera al Nuovo Cinema Corso di Finale Emilia i Quadro Nuevo, quartetto jazz tedesco vincitore di tredici German Jazz Awards: il loro stile unisce tango, flamenco, swing dei Balcani, musiche della vecchia Europa e improvvisazioni audaci. Giovedì 6 con Giancarlo Frigieri & The Rufus Party inizierà l’estate rock del parco di Castelnuovo. E al parco di Palagano, sabato 8 anche i Modena City Ramblers, poi domenica, fra gli altri, Max Collini, Emiliano Mazzoni e Massimo Zamboni.

s.m.