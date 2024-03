"La manutenzione sia al primo posto"

"Indipendentemente da quello che sarà il risultato delle indagini per sapere come e perché è avvenuto, non sono da sottovalutare una serie di aspetti". Così Aduc, Associazione Diritti Utenti e Consumatori, accende i riflettori sul tema: "Nello specifico – aggiungono – si tratta di un pullman il cui percorso viene anche venduto a tariffe scontatissime tipo 6 euro (Roma-Milano), ma che per questo non dovrebbe coinvolgere la sicurezza per la messa su strada, la manutenzione e la guida. Tra l’altro, da quello che sappiamo, vengono usati anche mezzi abbastanza nuovi. Per chi li usa è importante verificare, quando la percorrenza è maggiore di 4 ore e mezza, che ci siano due autisti e che, per un percorso massimo di 18 ore, si alternino alla guida essendosi riposati mentre non guidano. E’ difficile che questa norma non sia rispettata in mezzi di trasporto di linea, mentre non si può escludere in noleggi specifici".