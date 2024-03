La mostra di figurine vola fino in Germania: "Ora l’obiettivo è ospitarla anche in città"

di Chiara Mastria

È nata in città per volare ben oltre i confini nazionali: l’ultima fatica del collettivo modenese Mo’ Better Football, la mostra ‘Germania-Italia: un classico. La storia dei Campionati Europei di Calcio attraverso le figurine’, sarà a Stoccarda, Amburgo e Monaco di Baviera in occasione della diciassettesima edizione del Campionato Europeo di calcio che si svolgerà in Germania tra il 14 giugno e il 14 luglio 2024. ‘Deutschland-Italien: ein Klassiker. Fußballsticker erzählen die Geschichte der EM’ è il titolo nella versione tedesca di questo progetto che vede uniti, insieme al collettivo modenese, Gianni Bellini, il più importante collezionista al mondo di figurine sul calcio, e l’artista Simone Ferrarini, autore di una serie di disegni inediti realizzati appositamente. E, ciliegina sulla torta, la partnership della Panini. L’esposizione, che attraverserà le città tedesche dall’8 maggio al 30 agosto con tre allestimenti ad hoc, ha attirato l’attenzione anche dell’Ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio: "La diplomazia sportiva – ha detto – è un elemento di crescente importanza nei rapporti tra Paesi e società civili, tanto più nel caso di due popoli appassionati come italiani e tedeschi". Il progetto – attraverso figurine, album, card e materiale diventato di culto – ripercorre tutte le edizioni del Campionato Europeo, dalle origini ad oggi, con diversi focus specifici e un’attenzione particolare verso le nazionali di Germania e Italia e i calciatori che hanno legato la loro carriera ai due Paesi. Inoltre a Stoccarda, Amburgo e Monaco – che saranno anche teatro di alcune delle partite degli Europei – saranno presenti sezioni dedicate alle squadre delle rispettive città, dall’Amburgo Sv al Sankt Pauli, dal Bayern Monaco al Monaco 1860, fino allo Stoccarda.

E a Modena? "Terremo un evento di presentazione del progetto il 24 aprile – spiega Marco Ferrero, anima di Mo’ Better Football –, in una location inedita per i modenesi: il cinema Arena, di recente protagonista di un profondo restyling". In programma per l’occasione anche la comparsata di due giocatori che si sono battuti agli europei per la nostra Nazionale, ma i nomi sono ancora top secret. Lato Comune di Modena, che patrocina l’evento, "stiamo lavorando già da ora per ospitare questa mostra a Modena in autunno – il commento dell’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi –, ma soprattutto per proseguire il virtuoso lavoro di rete che l’associazione Mo’ Better Football sta sviluppando con gli istituti culturali italiani all’estero e con le realtà del nostro territorio, come la Panini". Ci sono le amministrative di mezzo, ma Bortolamasi assicura che quello che si può fare già da ora per mettere al sicuro la strada fin qui battuta da Mo’ Better Football lui lo sta facendo. Confidando da un lato in un futuro coinvolgimento dei nuovi spazi espositivi che stanno nascendo, dal piano terra dell’ex Ospedale Estense al Museo della Figurina che verrà, dall’altro in una crescente collaborazione tra le istituzioni culturali, riponendo la sua fiducia in particolare sulla giovanissima Fondazione Ago.