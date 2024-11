"La ’pressione’ è disomogenea"

"La pressione abitativa sul territorio è disomogenea. L’aumento dei prezzi non agevola sicuramente le imprese a trovare lavoratori disposti a trasferirsi. C’è bisogno di una politica abitativa che possa favorire l’acquisto della prima casa o un affitto a prezzi più ragionevoli e, in questo senso, speriamo che la Bce opti per una diminuzione dei tassi come annunciato a più riprese da inizio anno". L’ufficio studi Lapam Confartigianato ha elaborato una ricerca sul mercato immobiliare in provincia di Modena, da cui emerge come i modenesi (e gli italiani in generale), siano un popolo che preferisce avere la proprietà della casa in cui vive. Secondo l’ultimo censimento delle abitazioni, nel 2021 erano occupate il 79% delle abitazioni in provincia di Modena, mentre il restante 21% risulta non occupato, pari a 80.432 abitazioni. L’incidenza maggiore di abitazioni non occupate si osserva tra i comuni montani mentre i comuni della pianura si fermano al valore massimo del 20,3%.